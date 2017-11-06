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Рабинович: Люди покидают Украину из-за наглого нарушения Конституции правительством
Правительство внедряет «реформы», которые нарушают Основной закон Украины, поэтому на защиту своих прав должны встать граждане.
Такое мнение в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина» высказал народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.
«Сегодня Конституция не может защитить людей, значит, мы должны защитить её. И если власть лишает нас права на жизнь, на доступную учебу, хорошо оплачиваемую работу, бесплатную медицину, – мы имеем право защитить Конституцию своей страны! Это наша обязанность как граждан», – сказал Рабинович.
По его словам, мы сами отвечаем за свою страну, а потому должны соблюдать Конституцию и требовать того же от властей.
Сегодня же Украина становится страной, в которой мизерные зарплаты компенсируются «величием рассказов о будущем»:
«Я много езжу по стране, общаюсь с людьми. Сегодня ощущается кризис кадров. Сложно найти менеджера среднего звена, а о сильном и говорить не приходится. Главная причина - как никогда ранее массовый отъезд молодых, перспективных украинцев за границу».
Политик признался, что по-человечески он может понять тех, кто уезжает ради лучшей жизни.
«Многие осознают: при этой власти какое-либо движение вперед становится просто невозможным. Как никогда нагло нарушается Конституция, гарантирующая всем право на работу, достаток, здоровье, на жизнь, в конце концов. Такой массовый отток людей - страшный процесс для нашей страны, но власть этого или не понимает, либо не хочет понимать, – убежден нардеп. – Нам гарантировали бесплатную медицину. А что мы видим на деле? Приехала женщина-парамедик (Ульяна Супрун), которая с поддержкой правительства заявила: больше нет бесплатной медицины! Есть реальность: исчезают необходимые лекарства, умирают дети от менингита. А Минздрав раздает футболочки с призывами к здоровой жизни под рассказы о чудесах после принятия медицинской реформы – возмутился Рабинович. – Но взять и уехать из страны, бросить все в поисках лучшей жизни – это не решение проблемы. Надо думать о сегодняшнем дне, не уезжать, и помнить, что мы можем защитить Конституцию и принять новую. – отметил лидер «За життя». - Без этого не выживет наша страна, из которой сегодня бежит молодежь, страна, где мы не верим ни судам, ни ЦИК, ни прокуратуре, ни правоохранительным органам. На гнилом болоте ничего хорошего не построить. Пора создавать новую страну с новой Конституцией».
Теги: политика, Украина, Донбасс, закон, Вадим Рабинович, реформы
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