Раскрыты тайные документы об украинских политиках: кто в списке

06.11.2017 07:55

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из примерно 13,4 млн документов, которые касаются финансов политических деятелей ряда государств

Как сообщается на сайте организации, документы получили общее называние Paradise Papers.

Они имеют отношение к примерно 120 политикам, в том числе из США, Украины, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Армении и многих других стран.

В числе украинских политиков оказались президент Украины Петр Порошенко, экс-вице-премьер Валерий Вощевский, экс-премьер Павел Лазаренко и известный «регионал» Антон Пригодский.

Как писала Politeka, народный депутат от БПП Сергей Лещенко сравнил дело «рюкзаков Авакова» с делом Лазаренко. Депутат напомнил, что Лазаренко, когда был премьер-министром, ворочал чуть ли не миллиардами, но решил украсть пару сот тысяч долларов на поставках сборных домиков для нужд Кабмина.

Источник: Politeka



