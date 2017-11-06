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Семенченко и Соболев придумали, как отменить неприкосновенность

06.11.2017 14:25
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Семенченко и Соболев придумали, как отменить неприкосновенность

Как передает replyua.net, известный украинский политтехнолог и журналист Виктор Уколов в своем блоге пишет, что, если бы в Украине состоялся конкурс на наиболее популистские нарушение Конституции, его, несомненно, выиграли бы товарищи Семенченко и Соболев. Идея их законопроекта – голосовать за снятие неприкосновенности со всех нардепов, без изменения Конституции, в 226 голосов.

Политтехнолог отмечает, что, тем не менее, проблема кроется в нарушении регламентных процедур, и поэтому закон в случае принятия на 100% успешно обжалуют в Конституционном суде, потому что перед голосованием о снятии неприкосновенности нужно: обоснованное представление генпрокурора против каждого нардепа на основании уголовного производства и представление генпрокурора на обоснованность предварительно должен рассмотреть Регламентный комитет, у которого для этого две недели.

Виктор Уколов отмечает, выходит, для голосования по закону Соболева-Семенченко надо завести обоснованные уголовные производства против каждого члена парламента. «Предлагаю талантливым авторам гениального законопроекта начать с себя и написать явку с повинной на выбор в ГПУ или в НАБУ. Причем о реальном, а не вымышленном преступлении, потому что представление же должно быть обоснованным», – резюмировал Уколов. 



Теги: Донбасс, отмена, депутатская неприкосновенность, Семенченко
 
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