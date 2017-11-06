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У Києві стримують епідемію, грип б’є по дітях
На даний момент в Києві епідемії грипу не спостерігається
Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Чиновник зазначив, що в столиці спостерігається зниження захворюваності.
«За минулий, 44-й тиждень у нас зареєстровано зниження захворюваності приблизно на 4,5%. Загальний показник нижче епідеміологічного порогу на 15,2%. Що практично нормально для цього періоду», – уточнив він.
Поворозник додав, що за останній тиждень від грипу постраждало багато дітей.
«У нас є збільшення захворюваності у дорослих і майже на 9% зниження захворюваності у дітей. В заклади охорони здоров’я у нас госпіталізовані за цей тиждень 166 осіб, з них 145 дітей», – поділився чиновник.
У КМДА додали, що за тиждень вакцини від грипу отримали більше 1,5 тисяч чоловік. Також лікарні столиці забезпечені вакцинами.
Нагадаємо, в Києві зробити щеплення від грипу можна в 16 столичних медустановах.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, грипп
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