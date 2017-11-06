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В Днепропетровской области пойманы воры-убийцы

06.11.2017 15:30
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В Днепропетровской области пойманы воры-убийцы

В Новомосковске полиция задержала два молодых человека, подозреваемых в убийстве местной 36-ти летней женщины. Как показывает следствие, ночью 3 ноября парни забрались в дом местной жительницы, чтобы обворовать ее, но, по стечению обстоятельств, женщина увидела грабителей и хотела предотвратить преступление. Воры решили избавиться от свидетеля, и нанесли хозяйке дома множество ножевых ранений, после чего они сбежали с кровавого места преступления. Об этом сообщает replyua.net.

Убитую женщину нашел ее сын, когда приехал с учебы проведать свою мать. Пойманным парням грозит тюремное заключение до 15 лет по статье – умышленное убийство. На данный момент ведется следствие и выбирается мера пресечения. Один из подозреваемых – несовершеннолетний парень.

В Украине все чаще люди идут на грабеж и убийство ради собственной наживы. Общество остается в опасности, ведь любой безработный сосед, который любит выпивать, может стать безжалостным убийцей. Нужно быть на чеку, и заранее позаботиться о своей безопасности и своих близких людей. Стоит обзавестись несколькими камерами наблюдения, прочными окнами, дверями и добротным замком. 



Теги: Донбасс, Днепропетровск, убийца, вор
 
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