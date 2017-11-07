Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление

07.11.2017 08:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление

Президент США Дональд Трамп поддерживает размещение миротворческой миссии на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.
Об этом в комментарии "Апострофу" заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"Миротворцы должны быть размещены на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской области, а в первую очередь стоять на границе и контролировать границу между Россией и Украиной. Волкер высказал свою позицию, и я так понимаю, что это позиция и президента США", - сказал политик.

Также он допустил принятие той резолюции ООН по миротворцам на Донбассе, которую предложила РФ, но с текстом, который будет выгоден Украине.

"Возможен вариант, что пропишут украинскую позицию в той резолюции, которую предложила Россия. Таким образом, примут российскую резолюцию, но с нашим текстом. Этот вариант наиболее перспективен, и скорее всего так и будет, чтобы это была якобы российская резолюция, ведь свою собственную резолюцию РФ же не заблокирует.

Это дипломатические игры, цель которых - получить результат: миротворцы зайдут в ОРДЛО, перекроют границу и дальше будем идти в соответствии с Минскими соглашениями", - отметил Гримчак.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, ООН, граница, Дональд Трамп, миротворцы, Минские договоренности, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх