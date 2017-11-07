- Роман Доник: От Амины Окуевой отказалось собственное ведомство08:42
- Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление08:29
- Украина значительно нарастила импорт угля08:01
- В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову22:15
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Нардеп розповів, як влада наживається на авторському праві українців20:50
- Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине20:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Найдена похитительница 9-летнего ребенка в Одессе19:50
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
Роман Доник: От Амины Окуевой отказалось собственное ведомство
Амина Окуева, боец МВДшного батальона, от которого отказалось собственное ведомство, пишет на своей странице в Фейсбуке волонтер Роман Доник.
Можно писать много пафосных, правильных и красивых постов, но факты говорят за себя. Народного Героя Украины, одну из самых известных личностей МВДшных батальонов, похоронили вот так вот. Не было не то что почетного караула, не было НИ-ЧЕ-ГО. Только опять Геращенко. Который с первых минут трагедии и до последних, всегда был там. Контролировал? Что?
К сожалению, ни Аваков, ни Геращенко, ни тем более Бутусов, не задумываются о тех мыслях, которые появятся у ребят служащих в МВД, после того как пройдет шок от гибели Амины. А эти мысли появятся.
Почему ведомство в котором она служила отказалось от нее. Почем все так?
Амина так хотела? Не надо врать. Мертвые сраму не имут. Амина была публичной личностью и позиционировала себя как борца за свободу Ичкерии и Украины. И Стать жертвой и флагом этой борьбы, после смерти - это высочайшая честь. Или все уже забыли куда попадают воины Аллаха погибшие в бою?
Я не знаю, что и как произошло на переезде. Но все что было сделано после этого МВД и Геращено ужасно.
Теги: Донбасс, герой Украины, гибель, боец
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Три года АТО: погибли свыше 2,6 тыс. украинских военных, более 9,5 тыс. получили ранения
- Зал встал на колени. Шевчук посвятил песню погибшим в катастрофе А321 (ВИДЕО)
- Сегодня в результате обстрелов Авдеевки погиб мужчина
- Стабильность зависит от МВФ
- В Марьинском районе на противотанковой мине подорвался военный автомобиль, погиб военный
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”08:15
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Роман Доник: От Амины Окуевой отказалось собственное ведомство08:42
- Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление08:29
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”08:15
- Украина значительно нарастила импорт угля08:01
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
- В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову22:15
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения
- Переселенцам не дают обещанного