Роман Доник: От Амины Окуевой отказалось собственное ведомство

07.11.2017 08:42

Амина Окуева, боец МВДшного батальона, от которого отказалось собственное ведомство, пишет на своей странице в Фейсбуке волонтер Роман Доник.

Можно писать много пафосных, правильных и красивых постов, но факты говорят за себя. Народного Героя Украины, одну из самых известных личностей МВДшных батальонов, похоронили вот так вот. Не было не то что почетного караула, не было НИ-ЧЕ-ГО. Только опять Геращенко. Который с первых минут трагедии и до последних, всегда был там. Контролировал? Что?

К сожалению, ни Аваков, ни Геращенко, ни тем более Бутусов, не задумываются о тех мыслях, которые появятся у ребят служащих в МВД, после того как пройдет шок от гибели Амины. А эти мысли появятся.

Почему ведомство в котором она служила отказалось от нее. Почем все так?

Амина так хотела? Не надо врать. Мертвые сраму не имут. Амина была публичной личностью и позиционировала себя как борца за свободу Ичкерии и Украины. И Стать жертвой и флагом этой борьбы, после смерти - это высочайшая честь. Или все уже забыли куда попадают воины Аллаха погибшие в бою?

Я не знаю, что и как произошло на переезде. Но все что было сделано после этого МВД и Геращено ужасно.