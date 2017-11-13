Биометрический паспорт теперь можно заказать по интернету

13.11.2017 15:00

Система iGov позволяет заказать биометрический загранпаспорт в десяти областях Украины. Теперь не обязательно толпиться в документ-центрах. Достаточно зайти на сайт электронных услуг, заполнить анкету и оплатить квитанции.

В целом к системе iGov подключены сто одиннадцать населенных пунктов. Об этом сообщил в Facebook один из организаторов Портала государственных услуг Дмитрий Дубилет. Электронный сервис дает возможность заранее заполнить все необходимые документы, записаться в электронную очередь и произвести оплату.

На сайте могут заказать биометрику жители Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областей, а также Киевляне. К сожалению, этого удовольствия лишен Донбасс. Недавно к сервису присоединили несколько новых городов: Львов, Ровно, Херсон, Харьков. Вышгород, Боярку, Борисполь.

Пошаговая инструкция как заказать биометрический загранпаспорт через систему iGovздесь. После заполнения необходимых пунктов, заказчику приходит на дом письмо. В нем указывается перечень документов, которые человек должен будет принести с собой для оформления загранпаспорта, а также реквизиты и размер оплаты.

После соблюдения этих процедур можно идти в отделение миграционной службы, где сотрудник вносит необходимые данные в программу для оформления загранпаспортов. Затем данные идут на обработку, и остается подождать, когда паспорт будет готов. Это можно отследить здесь.

Источник: http://zi.dn.ua