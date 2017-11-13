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Из-за этой участницы "Голос.Діти" Наталья Могилевская нарушила правила
Судьи подумали, что их разыгрывает Тина Кароль.
На слепых прослушиваниях в "Голос.Діти" Наталья Могилевская нарушила правила и повернулась к участнице, исполняющей песню Тины Кароль "Твої гріхи", потому что подумала - это розыгрыш от самой Тины. Но как оказалось, на сцене стояла 13-летняя Владислава Смаляна, у которой голос очень похож на голос Кароль.
Не одна Могилевская была в недоумении, вместе с ней были заинтригованы дуэт Время и Стекло. А вот Дима Монатик сразу понял, что поет не Тина и пытался всех переубедить. Собственно его Владислава и выбрала.
Ролик с Владиславой в YouTube собрал более 103 тысяч просмотров и 2 с лишним тысяч лайков, пользователи видеохостинга тоже в восторге от голоса этой участницы и надеются на ее рост и успех в проекте.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, дети, шоу, Голос країни
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