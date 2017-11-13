Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Из-за этой участницы "Голос.Діти" Наталья Могилевская нарушила правила

13.11.2017 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за этой участницы "Голос.Діти" Наталья Могилевская нарушила правила

Судьи подумали, что их разыгрывает Тина Кароль.

На слепых прослушиваниях в "Голос.Діти" Наталья Могилевская нарушила правила и повернулась к участнице, исполняющей песню Тины Кароль "Твої гріхи", потому что подумала - это розыгрыш от самой Тины. Но как оказалось, на сцене стояла 13-летняя Владислава Смаляна, у которой голос очень похож на голос Кароль.

Не одна Могилевская была в недоумении, вместе с ней были заинтригованы дуэт Время и Стекло. А вот Дима Монатик сразу понял, что поет не Тина и пытался всех переубедить. Собственно его Владислава и выбрала.

Ролик с Владиславой в YouTube собрал более 103 тысяч просмотров и 2 с лишним тысяч лайков, пользователи видеохостинга тоже в восторге от голоса этой участницы и надеются на ее рост и успех в проекте.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, дети, шоу, Голос країни
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх