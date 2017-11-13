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Путин меняет тактику: Украина получила новое предупреждение
Кремль решил изменить тактику по отношению к Украине после того, как стало ясно, что России не удастся добиться успехов в войне на Донбассе. Такое мнение выразил британский журналист и политолог Эдвард Лукас передает Обозреватель со ссылкой на "Радио Свобода".
"В этой ситуации, похоже, Кремль смещает акценты, собираясь перенести их на внутреннюю украинскую арену. А именно попытаться достичь своих целей с помощью друзей, оставшихся в Киеве (из числа олигархов, политиков и т.д.). Условно говоря, добиться в Киеве того, что не удалось на поле боя под Мариуполем. Этим, как я думаю, и объясняются миролюбивые жесты Путина – это лишь изменение тактики", - отметил Лукас.
По его мнению, не стоит воспринимать все слова президента России Владимира Путина за чистую монету.
"Тактика Кремля изобретательна, там совсем не дураки, они испытывают различные методы, смотрят, что сработает лучше, а что хуже. Что касается Украины, то, судя по всему, в Москве поняли, что одержать полную победу им не удастся, и сосредоточили усилия на том, чтобы в итоге не проиграть", – считает Лукас.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, конфликт
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