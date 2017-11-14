"Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма

14.11.2017 15:02

Экс-глава Луганской ОВГА, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что официальный Киев готовит очень серьезные многомиллионные иски в отношении Российской Федерации, которая совершила преступление, аннексировав украинский Крым.

Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "УСН-1492News". Чиновник отмечает, что Киев активно готовит многомиллионные иски против РФ об использовании украинских недр, инфраструктуры, портов и других объектов, находящихся на территории аннексированного Крыма. Также Россия будет отвечать за нанесение экономического ущерба. Тука подчеркнул, что все нарушения, совершенные Россией в оккупированном Крыму, будут тщательно задокументированы и представлены в международных судебных инстанциях. Ранее стало известно, что в конце октября Киев подал иск в отношении Москвы в Европейский суд по правам человека в связи с трагическими событиями российско-украинского конфликта на Донбассе. Документ содержит сотни показаний свидетелей о преступлениях РФ в Украине.