Оплачивать коммуналку придется по-новому: в Кабмине сообщили, какое новшество ждет украинцев

14.11.2017 20:26

В Украине будет введена абонплата за отопление, за холодную и горячую воду. Согласно принятого сегодня, 14 ноября, законопроекта №1581-д, украинцы будут платить за воду вне зависимости, пользовались они ей или нет. За тепло также придется платить, причем не только в период отопления, передает "Диалог.UA".

Все средства будут направлены на ремонт и обслуживание водных и теплосетей, к тому же предполагается, что существующая стоимость воды уменьшится на величину абонплаты, которую рассчитает Кабмин. Эксперты говорят, что от введения абонплаты в первую очередь пострадают те потребители, кто экономно пользуется водой. В тоже время специалисты советуют не паниковать, а дождаться вступления в силу закона и сроков определения размеров абонплаты.