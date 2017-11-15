Появились подробности стрельбы солдат ВСУ в пенсионерку

15.11.2017 17:01

В Попасной Луганской области, двое бойцов ВСУ, покинув воинскую часть, и прихватив с собой два автомата Калашникова, а также купив по дороге алкоголь, приехали в город и стали дебоширить. Ранее ZI писали о том, что в понедельник, 13 ноября, пенсионерка получила огнестрельное пулевое ранение.

Результатом их поведения стала госпитализация 64-летней местной жительницы, которая открыла дверь на стук солдат. В нее стреляли. Женщина находится в реанимационном отделении Днепра. Главврач больницы им. Мечникова опубликовал сообщение на своей странице, в котором сообщил, что женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Главврач Сергей Рыженко Огнестрельное пулевое ранение нижней части живота с переломом лонной и седалищной кости, вертлужной впадины, головки бедренной кости, органов малого таза. Состояние тяжелое. Пришла в сознание.

Ей предстоит еще проведение операций. Дома женщину ждут дочь и внучка, они не пострадали в результате стрельбы.

Пресс-штаб АТО по прежнему воздерживается от подробных комментариев по поводу инцидента. Глава Попаснянской райгосадминистрации Сергей Шакун, давая комментарий Liga.net, сообщил, что по его данным к инциденту причастны военнослужащие ВСУ.







Автор статьи: Алина Шкода



