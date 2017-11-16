Трагедия в Харькове: Дронов останется в СИЗО

16.11.2017 22:13

Суд отказал защите водителя "Туарега"

Второй участник ДТП на ул. Сумской в Харькове – Геннадий Дронов – будет оставаться в СИЗО на время проведения следственных действий. Соответствующее решение сегодня, 16 ноября, принял Апелляционный суд Харькова.

Как известно, это было уже повторное слушание по избранию меры пресечения 49-летнему водителю "Туарега". Неделю назад Киевский районный суд отправил его в СИЗО на 42 дня.

"Прокуратура удовлетворена таким решением и считает его законным", – отметила пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик.

В свою очередь защита заявила, что разочарована таким решением.

"Дальше только Европейский суд по правам человека" – отметил адвокат Сергей Перепелица.

18 октября поздно вечером в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли, шестеро – пострадали.

Сразу после трагической аварии в СМИ сообщили, что находившийся за рулем Volkswagen Touareg оказался 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество.

На днях в Харькове на месте жуткого ДТП с участием Lexus RX 350 Volkswagen Touareg правоохранительные органы провели второй следственный эксперимент по воссозданию аварии.

Источник: https://www.segodnya.ua