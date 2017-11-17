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«Хакеры-провокаторы» взламывают аккаунты «чиновников лнр» в соцсетях - ИС
Интернет в «освобожденных» недореспубликах, несмотря ни на что, пока еще доступен. Порой это приводит к тому, что отдельным «чиновникам» приходится изрядно понервничать.
Так, по оперативной информации группы «Информационное сопротивление», на этой неделе в «мвд лнр» обратилась «замглавы администрации» города Ровеньки Волкова Татьяна Александровна, 1975 г.р., с заявлением о том, что 15.11.2017, примерно в 04-00, неустановленные лица взломали ее страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте» и разместили на них от имени пользователя «информацию провокационного характера с призывом провести митинги протеста против бездействия руководства Республики для решения социальных проблем».
Дальнейшая судьба «заявителя» пока не известна.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, Интернет, ЛНР, хакеры
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