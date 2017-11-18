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Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
На фото – документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Но начну издалека. Только что закончилась серия «Мир наизнанку» про японских пенсионеров и долгожителей. Как бы я хотел, чтобы наши пожилые люди жили так же. Доживали до 90-100 лет, и в этом возрасте получали удовольствие от жизни. В Японии это явление не единичное, а массовое. Долгожителей много. Да, на некоторых островах (например, Окинаве) причина тому – особый климат и продукты. Но главный секрет в том, что японские бабули и дедули живут активно, часто встречаются и вместе общаются, играют, танцуют, занимаются спортом. Одним словом – живут. А не выживают.
В Японии пенсии не боятся, а наоборот ждут ее, как вторую молодость. Потому что до 60 лет ты работаешь в японском «роботизированном» стиле, по 15 часов в сутки, очень тяжело пашешь. Но знаешь, ради чего – выйдя на пенсию, ты начинаешь кайфовать от жизни, путешествовать. Так делают японцы на пенсии, поэтому и живут долго. Потому что пенсия – это спокойствие, удовольствия, улыбки, счастье и хорошее настроение. А еще собственно пенсия – больше 1000 долларов в месяц. Мы общались со многими пенсионерами и мне в основном встречались те, кто получают от 1500 и более долларов в месяц. Там все тоже зависит от профессии и стажа.
Когда мы снимали программу и заговорили о деньгах с японской бабулей, я рассказал, что в свои 92 года моя бабушка, всю жизнь проработавшая воспитателем, получает порядка 50 долларов. Японка просто не поверила в то, что слышат. Я тогда немного оговорился – до 1 октября бабушка получала 1767.99 грн, или больше 60 долларов. И вот недавно в почтовый ящик бабушки положили документ, сообщающий о повышении пенсии. И по меркам нашей страны подняли ее неплохо подняли – на 557 гривен, и теперь бабушка получает аж целых 2325.55 гривен. Это 86 долларов или 75 евро. И я точно знаю, что если бы у моей бабушки не было большой семьи, которая ее поддерживает и обеспечивает – она бы за эти деньги не выжила. Без вариантов. Потому что болеет, и только на лекарства мы каждый месяц тратим больше, чем размер пенсии даже после повышения.
Не говоря о квартплате, коммуналке и других обязательных расходах (хотя бы еде). Даже этот минимум съедает больше двух пенсий. Что бы она делала, не будь у нее трех внуков – работающих, зарабатывающих и помогающих? Я не представляю, вариантов не вижу. А будь бабушка здорова – смогла бы путешествовать и получать удовольствие, как японские коллеги-пенсионеры? За эту пенсию – однозначно нет. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень. Это официальное подтверждение того, что пенсионеры в нашей стране брошены. И надежда только на каждого из нас. Если не будут помогать дети и внуки – жизнь пенсионеров превратиться в выживание. Большинство пенсий позволяет только эконом-пакет продуктов, причем без излишеств, плюс «по праздникам» – кусочек мяса.
А отсюда главный вывод: друзья, долг каждого из нас – помогать пожилым родителям, бабушкам и дедушкам. Постараться сделать их старость счастливым периодом, насколько это возможно.
В своих экспедициях я вижу очень много пенсионеров-туристов. Во всех странах, начиная от африканских саванн до гималайских предгорий. Вижу, как дедули и бабули, которым за 80, бодро топают по горным тропам в треккинговых ботинках, шляпах и солнцезащитных очках, с фотоаппаратами. Как они кайфуют от жизни. В основном это европейские, американские и японские пенсионеры. Я смотрю, как эти бабули и дедули держатся за руки, наблюдая за закатом, и завидую. По-доброму. Хочу видеть такое и у нас. Думаю о том, как в это самое время многие наши пенсионеры стоят возле прилавка в магазине, крутят в руках банку сметаны и думают – купить, или лучше взять пачку сливочного масла? Исключительно «или». Потому что если купить и то, и другое – пенсии до конца месяца может не хватить. Нужен точный расчет.
Друзья, пожалуйста, задумайтесь прямо сейчас: какая ситуация у вашей бабушки, у родителей? Вы, возможно, в своих повседневных заботах ситуацию до конца не знаете. А старики, чтобы вас не беспокоить, по телефону отвечают: «Все хорошо, деньги есть, у нас же пенсия». А на самом деле с трудом выживают. Узнайте реальную ситуацию и помогите. Позвоните. Приезжайте в гости. Привезите продуктов. Уделите внимание. Это очень важно.
Источник topkyiv.com/incidents.
Теги: Донбасс, пенсия, бабушка, повышение
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