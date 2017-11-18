- Для более, чем 30 процентов украинцев США закрыты 09:19
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев08:59
- Парубий подписал закон о медреформе в селах21:51
- Сезон гриппа: как сбить температуру натуральными средствами21:30
- В Украине могут ввести моментальную блокировку банковских счетов по решению суда21:15
- «Хакеры-провокаторы» взламывают аккаунты «чиновников лнр» в соцсетях - ИС20:55
- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Массовая эвакуация! В Киеве неизвестный «заминировал» 11 объектов20:05
- Эксперт рассказал, почему на фоне подорожания бензина газ дешевеет19:30
- Международный конфуз: Порошенко в Польше перепутали с Януковичем19:10
После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев
Обменный процесс не происходит уже больше года, боевики все время называют разное количество удерживаемых на территории "ЛНР/ДНР" пленников. Днями луганские террористы заявили, что на "территории республики" находится всего 88 пленников, однако украинская сторона настаивает, что заложников 157 человек. Основная масса узников боевиков "ЛНР" содержится в камерах СИЗО оккупированного Луганска, передает "Диалог.UA".
До оккупации эти места и так не вызывали положительных эмоций, а с приходом "русского мира" в этом спецучреждении вообще все стало печально и еще больше напоминает "совок", куда медленно и верно скатываются недогосударства.
Везде символика террористической "ЛНР", видна общая картина запустения, хотя "власти" "республики" заявляют об обратном. Кровати с прогнутыми сетками, в камерах холодно, но у каждого из пленников по одному одеялу, поэтому люди одеваются как можно теплее.
"Руководитель" рабочей группы "ЛНР" по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила, что сейчас ведется уточнение списков и террористы готовы к обмену.
Теги: Украина, Донбасс, обмен, СИЗО, военнопленный, ДНР, ЛНР, боевики, Плотницкий, пленные
- Захарченко и Плотницкий шокировали жителей Донбасса новым наглым постановлением
- Из Москвы пришел приказ: вслед за Захарченко на Украину напал и Плотницкий
- На Донбассе пьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин
- Тука раскрыл план возвращения Донбасса в Украину
- Обмен пленными на Донбассе по принципу "всех на всех" невозможен
- 12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-76
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев08:59
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
- ДП «Артемсіль» подало позов щодо визнання неправомірними дій виконавчої служби06:59
- «Хакеры-провокаторы» взламывают аккаунты «чиновников лнр» в соцсетях - ИС20:55
- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"15:50
- Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области14:42
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)14:12
- Военные рассказали подробности усилившихся обстрелов Водяного13:55
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина09:36
- Для более, чем 30 процентов украинцев США закрыты 09:19
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев08:59
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Кушайте яблочки!08:04
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
- Даже мандарины могут быть опасными07:41
- Доктор Комаровский: «Не уподобляйтесь дикарям! или Какое средство наилучшее против ОРВИ и гриппа07:17
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Кушайте яблочки!08:04
- Даже мандарины могут быть опасными07:41
- Доктор Комаровский: «Не уподобляйтесь дикарям! или Какое средство наилучшее против ОРВИ и гриппа07:17
- Назван еще один способ продлить молодость22:34
- Сезон гриппа: как сбить температуру натуральными средствами21:30
- Медики назвали неожиданное средство от инфаркта20:35
- Лечим простуду калиной: три эффективных рецепта18:38
- Щоденний душ руйнує імунітет17:10
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
- Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух