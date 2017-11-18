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"Путин от него не отстанет", - стало известно, для чего Кремль показывает, а потом снова "прячет" беглого Януковича
Российский президент будет периодически вытаскивать Януковича на публику, а затем снова его прятать. Путин будет таким образом доказывать миру и убеждать всех в том, что он ни при чем к кровопролитию на Донбассе, а в Украине на самом деле идет "гражданская война". Такое мнение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Диалог.UA".
Ситуацию будет усугублять и тот факт, что у сбежавшего экс-президента в Украине остались сторонники. Сейчас их не так много, как раньше, но эти люди постоянно "раскачивают лодку" и пытаются сыграть на сравнении: как "райски" жилось при "друге" Путина, и как "плохо" теперь народу в Украине, взявшей курс на Европу. Путин не оставит попыток убедить европейцев в том, что "нынешняя власть в Украине развязала против своего народа войну", а Россия вообще где-то там в стороне, и ее войск с "ихтамнетами" на востоке Украины нет. "И, кстати, если им удастся что-то слишком уж негативное сделать в Испании, подстрекая каталонцев к каким-то неадекватным действиям, то в дальнейшем именно ситуация в Каталонии может служить "козырем" во время диалога России с Европейским Союзом. Они смогут отметить: вот, есть пример Испании - мы что, тоже там воюем?" - отмечает Тука. Что касается Януковича, то пока Путин не собирается оставлять его в покое. Когда нужно будет хозяину Кремля, он снова возникнет на публике и произнесет то, что будет выгодно РФ. Затем Януковича спрячут, а потом снова покажут. По сравнению с прошлыми годами беглый Янукович не так, как раньше популярен, но у него еще есть в Украине свои люди, которые не упустят возможности сыграть на любом промахе украинских властей.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Янукович
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