- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- Саакашвили готовится стать премьер-министром15:33
- "Отказ России уважать суверенитет Украины требует сильного ответа США", - сенатор призывает Трампа обеспечить ВСУ летальным оружием15:13
- Похищение женщины на пр. Тычины в Киеве было спецоперацией14:30
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- В Киеве средь бела дня похитили женщину, силой затолкав в машину. ВИДЕО11:38
- Запорожье превращается в «новый Донбасс»11:27
- Военпрокурор Матиос шокирован, как кормят курсантов в харьковском военном вузе09:44
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех08:34
У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
В случае наступления украинской армии сводные подразделения боевиков "ЛДНР" без российской поддержки смогут продержаться всего 3 дня. Об этом в прямом эфире на российском ТВ в программе пропагандиста Владимира Соловьева заявил известный военный корреспондент телеканала "Россия-1" Александр Сладков. Фрагмент программы был опубликован в Сети, вызвав насмешки социальных сетей, сообщает "Диалог.UA".
Сладков известен тем, что регулярно отправляется российскими телеканалами на Донбасс для создания пропагандистских материалов о преступлениях "украинских карателей". При этом Соловьев во время программы поинтересовался уровнем боевых подразделений "ЛДНР", прямо спросив, сколько времени без поддержки России способны продержаться боевики.
Ответ журналиста шокировал даже самых ярых сторонников боевиков: "Три дня".
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, наступление
- Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- Донбасский фронт: прогноз на лето-2016
- "Привет" от "братьев" из России: боевики атаковали мирную Марьинку - в Сети показали последствия разрушений
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов
- Дебальцевский плацдарм: огневой мешок, подвальная жизнь и героизм (ФОТО)
- Наблюдатели рассказали о загадочных взрывах в "ЛНР"18:59
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком18:36
- В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы18:11
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе17:46
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»17:24
- На Луганщине прошли учения военных комиссариатов17:07
- Боевики обстреливают ремонтников, ведущих работы на фенольном заводе16:41
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- Наблюдатели рассказали о загадочных взрывах в "ЛНР"18:59
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком18:36
- В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы18:11
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе17:46
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»17:24
- На Луганщине прошли учения военных комиссариатов17:07
- Боевики обстреливают ремонтников, ведущих работы на фенольном заводе16:41
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Саакашвили готовится стать премьер-министром15:33
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Как поссорились волонтеры: Фермер-переселенец попал на долг в 250 тыс. грн10:01
- "Я бы сделала онлайн-возможность напрямую смотреть на жизнь в "ЛНР/ДНР". Чтобы те, кто верит в "угольные Швейцарии", увидели, во что превращает мир рус***я плесень", - Олена Степова09:16
- 8 симптомов менингита, о которых должен знать каждый родитель08:01
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО07:42
- Сповідь емігрантки: як живеться українці в одній з найбільш закритих країн світу22:19
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- Три признака того, что вы начали стареть