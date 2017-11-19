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Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
Кабмин принял ряд изменений в Постановления, которые регулируют порядок постановки на учет и назначения адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает «Донбасс-SOS», передает lifedon.com.ua.
Согласно изменениям в Постановление 509, которое регулирует порядок постановки на учет ВПЛ, теперь обеспечено право на получение статуса переселенца студентам и ученикам профессионально-технических учебных заведений.
Также были внесены изменения в Постановление 505, которое регулирует порядок назначения адресной помощи. Адресная помощь теперь предоставляется только тем лицам, которые переселились исключительно с населенных пунктов согласно перечню 1085. Таким образом, Кабмин ограничил круг получателей. То есть, если вы переселенец, но вашего города в данном перечне нет – адресной помощи вы не получите.
Кроме того, адресная помощь не назначается, если кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение или часть жилого помещения, расположенного в других регионах, чем временно неподконтрольная территория Украины, населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, которые расположены на линии соприкосновения, кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния.
Но есть плюс: помощь будет назначена, если жилое помещение определено непригодным для проживания или разрушено. Для этого в УТСЗН нужно подать соответствующий акт технического состояния.
Также Кабмин уточнил, что переселенцем может быть не только гражданин Украины, и добавил к перечню предоставляемых документов для назначения адресной помощи документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус иностранцев и лиц без гражданства.
Теги: Украина, Донбасс, пособие, Кабмин, переселенцы, ВПЛ
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