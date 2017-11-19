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Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех

19.11.2017 08:34
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Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех

Несколько дней назад в Украине заговорили об отмене отчеств: это рудимент Советского Союза и еще больше отдаляет от европейских стандартов.
Как сообщает портал from-ua, мнения среди пользователей разделились: кто-то поддерживает инициативу, но многих ситуация возмутила. "От имени и фамилии тоже отказаться. Сразу присваивать идентификационный номер, пан, 3456234512. Вообще никаких проблем", - пишут в комментариях. Украинцы отмечают, что приближение к Европе начинается, как всегда, не с того.
"Вы паразиты воры не занимайтесь ***ней, сделайте достойные зарплаты сделайте дороги. Чтобы людям было легче жить, а не всякую ***ню придумываете", "Экономику нужно поднимать и воровать не нужно, вот тогда и будем ближе к Европе", "Дебилы,отчество в паспорте чем мешает. Проблем других в стране нет?", "Дурдом, они равняются к Европе. Вы бы лучше людям дали достойную заработную плату, а пенсионерам пенсии, такие как в Европе. У нас народ бедный и эта нищета уже надоела", "Нефиг делать? Мало у нас проблем? Хотите быть ближе к Европе дайте достойные зарплаты. Лепят всякую Х...", - пишут разъяренные пользователи.
К слову, нашлись и те, кому инициатива понравилась: "Почему бы и нет…. Мне нравится госпожа Марина…. Особенно в определенном возрасте, когда необходимость использования отчество начинает пугать женщин", "Я не знаю что дает отчество в паспорте… Владимир сын Юрия и внук Евгения… для чего эта информация в паспорте? Не родословная же, в конце концов… документ удостоверяющий личность… гражданство… и потом, ненужная пафосность в официальном документе… кому интересно чей ты сын или дочь на почте,в аэропорту,в банке?", "Почему бы и нет? Есть очень хорошие украинские обращения господин Василий, госпожа Наталья. А отца надо помнить в сердце…".



Теги: Донбасс, имя, фамилия, паспорт, отмена
 
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