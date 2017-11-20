Выступление юной крымчанки на шоу “Голос. Дети” заставило судью рыдать

20.11.2017 13:30

Девочка из Севастополя довела до слез своим пением судью проекта “Голос. Дети” Monatik’а.

На слепом прослушивании Яна Горная исполнила песню Sia – “Soon We’ll Be Found”.

Пение Яны понравилось судьям буквально с первых нот.

Больше всех проникся Monatik: он повернулся первым и дальше слушал, не сдерживая слез.

По его словам, Яна великолепно исполнила одну из его любимых песен.

Выступление юной крымчанки не оставило равнодушным никого – зрители аплодировали стоя, а все судьи повернули свои кресла.

Яна выбрала команду группы “Время и стекло”, как и хотела изначально.

Источник: https://ukrainianwall.com