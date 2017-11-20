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Выступление юной крымчанки на шоу “Голос. Дети” заставило судью рыдать
20.11.2017 13:30
Девочка из Севастополя довела до слез своим пением судью проекта “Голос. Дети” Monatik’а.
На слепом прослушивании Яна Горная исполнила песню Sia – “Soon We’ll Be Found”.
Пение Яны понравилось судьям буквально с первых нот.
Больше всех проникся Monatik: он повернулся первым и дальше слушал, не сдерживая слез.
По его словам, Яна великолепно исполнила одну из его любимых песен.
Выступление юной крымчанки не оставило равнодушным никого – зрители аплодировали стоя, а все судьи повернули свои кресла.
Яна выбрала команду группы “Время и стекло”, как и хотела изначально.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, дети, шоу, Голос країни, выступление
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