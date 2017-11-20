Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выступление юной крымчанки на шоу “Голос. Дети” заставило судью рыдать

20.11.2017 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выступление юной крымчанки на шоу “Голос. Дети” заставило судью рыдать

Девочка из Севастополя довела до слез своим пением судью проекта “Голос. Дети” Monatik’а.

На слепом прослушивании Яна Горная исполнила песню Sia – “Soon We’ll Be Found”.

Пение Яны понравилось судьям буквально с первых нот.

Больше всех проникся Monatik: он повернулся первым и дальше слушал, не сдерживая слез.

По его словам, Яна великолепно исполнила одну из его любимых песен.

Выступление юной крымчанки не оставило равнодушным никого – зрители аплодировали стоя, а все судьи повернули свои кресла.

Яна выбрала команду группы “Время и стекло”, как и хотела изначально.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донбасс, дети, шоу, Голос країни, выступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх