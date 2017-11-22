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Майдан в Киеве: Подожгли шины. Похоже на этот раз все очень серьезно
Председатель правления «Коалиция участников оранжевой революции» (КУОР) Сергей Мельниченко заявил, что аваковцы применили силу к народу.
Об этом он написал на Facebook и опубликовал соответствующее видео.
По словам председатель правления КУОР, у активистов похитили 7 палаток.
Позже Маселко уточнил, что несколько сотен людей в форме полиции и балаклавах окружают митингующих.
Также сообщается, что многочисленные активисты на Майдане в Киеве подожгли шины!
Участники акции на Майдане Независимости в Киеве пытались поджечь шины. После этого правоохранители ворвались в толпу и снесли ранее установленные палатки.
Активисты оттеснили полицейских в сторону улицы Институтской.
Позже участникам акции таки удалось поджечь с десяток шин у монумента Независимости.
На Майдане в честь годовщины начала Революции достоинства собрались около двух сотен человек.
Со сцены у монумента Независимости спикеры со всей Украины в микрофон произносили речи, в частности, критикуя действия нынешнего рошеновского и пророшеновского клептократического антинародного и антиконституционного режима, призывая «объединяться и вставать».
Люди в камуфляже привезли и установили около 10 туристических палаток, сообщает агентство.
По состоянию на утро 22 ноября на Майдане находится около 150 людей в военной форме. Около 500 людей находятся в палаточном городке вблизи ВРУ.
Таким образом Майдан в Киеве расширяется. Людей и военных становится все больше. Оппозиция обещает консолидировать силы и выступить единым движением против антиконституционного режима владельца Рошен.
Требования активистов: наказать виновных за расстрел Майдана, импичмент действующему Президенту и немедленный роспуск ВРУ.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Киев, Майдан
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