Майдан в Киеве: Подожгли шины. Похоже на этот раз все очень серьезно

22.11.2017 12:30

Председатель правления «Коалиция участников оранжевой революции» (КУОР) Сергей Мельниченко заявил, что аваковцы применили силу к народу.

Об этом он написал на Facebook и опубликовал соответствующее видео.

По словам председатель правления КУОР, у активистов похитили 7 палаток.

Позже Маселко уточнил, что несколько сотен людей в форме полиции и балаклавах окружают митингующих.

Также сообщается, что многочисленные активисты на Майдане в Киеве подожгли шины!

Участники акции на Майдане Независимости в Киеве пытались поджечь шины. После этого правоохранители ворвались в толпу и снесли ранее установленные палатки.

Активисты оттеснили полицейских в сторону улицы Институтской.

Позже участникам акции таки удалось поджечь с десяток шин у монумента Независимости.

На Майдане в честь годовщины начала Революции достоинства собрались около двух сотен человек.

Со сцены у монумента Независимости спикеры со всей Украины в микрофон произносили речи, в частности, критикуя действия нынешнего рошеновского и пророшеновского клептократического антинародного и антиконституционного режима, призывая «объединяться и вставать».

Люди в камуфляже привезли и установили около 10 туристических палаток, сообщает агентство.

По состоянию на утро 22 ноября на Майдане находится около 150 людей в военной форме. Около 500 людей находятся в палаточном городке вблизи ВРУ.

Таким образом Майдан в Киеве расширяется. Людей и военных становится все больше. Оппозиция обещает консолидировать силы и выступить единым движением против антиконституционного режима владельца Рошен.

Требования активистов: наказать виновных за расстрел Майдана, импичмент действующему Президенту и немедленный роспуск ВРУ.

Источник: https://ukrainianwall.com