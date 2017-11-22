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Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося
Стало відомо про можливий витік даних клієнтів “Приватбанку” в Москву
Як повідомляється, правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах”.
Як уточнюють обізнані джерела, ця кримінальна справа порушена за фактом «незаконного збору і розголошення даних, що містяться в електронних системах “Приватбанку “.
Нагадаємо, днями журналіст Олександр Дубінський з посиланням на власні джерела писав, що «повні дані всіх клієнтів “Приватбанку” з дозволу НБУ були скачані на сервери в Москву компанією Kroll, яка займається аудитом” Привату “.
«Генпрокуратура за цим фактом вже порушила кримінальну справу», – заявив Дубінський.
Відзначимо, що в держреєстрі судових рішень поки не опубліковані офіційні судові матеріали, в яких би згадувалося кримінальне провадження з зазначеним номером.
Як вже повідомляла Politeka, колишня дружина екс-співвласника Приватбанку Генадія Боголюбова через суд стягнула з Приватбанку в свою користь 500 мільйонів гривень.
Нагадаємо, «ПриватБанк», який націоналізував держава, досі не погасив більшу частину своєї заборгованості.
Джерело: https://politeka.net с ссылкой на Finbalance
Теги: Украина, Донбасс, Москва, опасность, ПриватБанк
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