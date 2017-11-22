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Порошенко забил тревогу: Войска Путина пересекли украинскую границу

22.11.2017 10:00
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Порошенко забил тревогу: Войска Путина пересекли украинскую границу

На Луганском направлении обострение ситуации, российские войска незаконно пересекли украинскую границу, из-за чего возросло количество обстрелов на фронте.

Из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области, Президент Петр Порошенко провел внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

«В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения», — отметил Петр Порошенко.

Напомним, что отстраненный глава «МВД» Игорь Корнет выступил против главаря боевиков Игоря Плотницкого.

Ранее в оккупированном Луганске так называемые силовики «ЛНР» захватили здание «МВД».

Местные жители сообщали о взрывах в центре города, отсутствии мобильной связи.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донбасс, Путин, войска, ЛНР, Порошенко
 
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