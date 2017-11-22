Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске

22.11.2017 15:46

Центр оккупированного Луганске больше суток занят военной техникой и вооруженными людьми, активная фаза противостояния между Игорем Плотницким и Игорем Корнетом продолжается.

Противостояние двух главарей луганских террористов началось утром 21 ноября после сообщения об увольнении “министра внутренних дел ЛНР” Игоря Корнета. Центр города оцепили ”зеленые человечки”, к зданию “МВД” подъехали БТР, пишет “Диалог.UA”.

“Экс-министр МВД“ с единомышленниками забаррикадировался внутри. Позже появились сообщения о том, что большинство командиров террористов перешли на сторону Корнета. Ходили слухи, что Плотницкий остался внутри здания “администрации”, по другим данным, ему все же удалось бежать в Россию, где он стал хлопотать о дальнейшей своей политической “карьере”.+

21 ноября Корнет заявил, что в “республике” проведена спецоперация по поимке украинской ДРГ. О перевороте не было сказано ни слова. Утром 22 ноября в Сети появились видео вхождения военной техники и боевиков “ДНР” в Луганск.

Сейчас, судя по сообщениям в соцсетях, «корнетовцы» продолжают устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль “правительственные здания”. Главарь “ЛНР” с женой прячется в заблокированном «Белом доме».

Работающий на Кремль пропагандист Александр Коц пишет, люди в камуфляже у здания “генпрокуратуры ЛНР” заявили, что режим Плотницкого пал 21 ноября.

Местные жители отмечают, что появившиеся в городе солдаты совершенно не ориентируются на местности, не знают адресов.+

Проверяют документы у мирных жителей. По пока неподтвержденным данным, арестован назначенный Плотницким “министр МВД” Черков.

Источник: http://lugradar.net