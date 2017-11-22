Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог

22.11.2017 15:17

Из-за так называемого внутреннего конфликта, участником которого оказался главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий и бывший руководитель «МВД ЛНР» Корнет, туда могут быть введены российские войска и установлена российская власть.

Как передает replyua.net, об этом в интервью порталу новостей «24» заявил политолог Сергей Постоловский. Он выразил сомнение в том, что конфликт в непризнанной республике носит внутренний характер. Со слов политолога, есть еще один вариант развития событий, цель которого – лишить Плотницкого властных полномочий.



«В Кремле хотят устранить Плотницкого и поставить вместо него человека, который в контексте стратегии миротворческой миссии ООН и желания РФ предоставить особый статус Донбассу, в процессе переговоров занимал наиболее оптимальную позицию»,

– считает Постоловский.



Стоит напомнить, что вчера, 21 ноября бывший руководитель так называемого «МВД» псевдореспублики Игорь Корнет устроил в Луганске «военный переворот». Помимо этого, в город въехала колонна военной техники, в том числе, ее фото было опубликовано сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ.