Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”

22.11.2017 16:31

Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей.

Министерство внутренних дел (МВД) самопровозглашенной «ЛНР» арестовало всех сотрудников прокуратуры ЛНР.

Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей. Людей увели в здание Народного совета «ЛНР».

В настоящее время это здание заблокировано и используется МВД «ЛНР» в своих целях.

Сотрудники прокуратуры были арестованы после того, как глава МВД «ЛНР» Игорь Корнет (ранее его уволили, но он отказался покинуть свой пост), предложил главе «ЛНР» Игорю Плотницкому отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов.

Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его требованию руководителя администрации «ЛНР» Ирину Тейцман, начальника службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова и главу ГТРК «ЛНР» Анастасию Шуркаеву.

Ранее Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

О штурме сказано в сообщении Telegram-канала «dnr_live».

«В 11:50 (в 10:50 по Киеву. — Ред.) осуществлен штурм здания «генеральной прокуратуры» «ЛНР». Как сообщает источник, в здание вошли порядка 200 вооруженных людей», — информировали в сообществе.

Источник: https://ukrainianwall.com