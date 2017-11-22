- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- Украинских фермеров ждет очередное наказание16:01
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- В Украине взлетают цены на масло, молоко и мясо15:03
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”
Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей.
Министерство внутренних дел (МВД) самопровозглашенной «ЛНР» арестовало всех сотрудников прокуратуры ЛНР.
Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей. Людей увели в здание Народного совета «ЛНР».
В настоящее время это здание заблокировано и используется МВД «ЛНР» в своих целях.
Сотрудники прокуратуры были арестованы после того, как глава МВД «ЛНР» Игорь Корнет (ранее его уволили, но он отказался покинуть свой пост), предложил главе «ЛНР» Игорю Плотницкому отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов.
Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его требованию руководителя администрации «ЛНР» Ирину Тейцман, начальника службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова и главу ГТРК «ЛНР» Анастасию Шуркаеву.
Ранее Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.
О штурме сказано в сообщении Telegram-канала «dnr_live».
«В 11:50 (в 10:50 по Киеву. — Ред.) осуществлен штурм здания «генеральной прокуратуры» «ЛНР». Как сообщает источник, в здание вошли порядка 200 вооруженных людей», — информировали в сообществе.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Луганск, арест, ЛНР
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут13:00
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- Украинских фермеров ждет очередное наказание16:01
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- В Украине взлетают цены на масло, молоко и мясо15:03
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком