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СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
Зачинщик «переворота» в «ЛНР» Игорь Корнет до событий 2014 года был обычным оперуполномоченным ДПС и смог дослужиться только до сержанта.
Стали известны некоторые страницы из биографии «главы МВД ЛНР», который пошел против Плотницкого, сообщает «УСН-1492».
Родился Корнет в 1973 году. Школу окончил в Галле (ГДР). До 2014 года работал в ДПС и дослужился до сержанта. После перешел на сторону террористов и до августа 2014 года воевал в рядах боевиков.
В том же 2014 году стал главой «МВД ЛНР» и сразу же увеличил штат сотрудников с 219 до 3000 человек.
Террорист Бэтмен обвинил тогда Корнета в «крышевании» наркотрафика из России в Луганскую область. В январе 2015 года Бэтмена ликвидировали в районе Лутугино. Автомобиль террориста расстреляли «народная милиция ЛНР».
Террорист из России Мильчаков утверждал, что Бэтмена расстреляли после того, как тот вмешался в наркобизнес и взял в заложники одного из людей Корнета Шико.
Также известно, что Корнета и Пасечника курирует генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа, а Плотницкого — непосредственно Владислав Сурков, помощник президента России.
Первый серьезный конфликт между Плотницким и Корнетом возник еще в 2015 году, когда шло перераспределение финансовых потоков от продажи угля. Тогда Корнет и перешел на сторону Пасечника и схватили Лямина, «министра угольной промышленности ЛНР».
Только кураторы из России смогли уладить конфликт между Корнетом и Плотницким.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, переворот, биография, ЛНР
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