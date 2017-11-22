СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»

22.11.2017 19:05

Зачинщик «переворота» в «ЛНР» Игорь Корнет до событий 2014 года был обычным оперуполномоченным ДПС и смог дослужиться только до сержанта.

Стали известны некоторые страницы из биографии «главы МВД ЛНР», который пошел против Плотницкого, сообщает «УСН-1492».

Родился Корнет в 1973 году. Школу окончил в Галле (ГДР). До 2014 года работал в ДПС и дослужился до сержанта. После перешел на сторону террористов и до августа 2014 года воевал в рядах боевиков.

В том же 2014 году стал главой «МВД ЛНР» и сразу же увеличил штат сотрудников с 219 до 3000 человек.

Террорист Бэтмен обвинил тогда Корнета в «крышевании» наркотрафика из России в Луганскую область. В январе 2015 года Бэтмена ликвидировали в районе Лутугино. Автомобиль террориста расстреляли «народная милиция ЛНР».

Террорист из России Мильчаков утверждал, что Бэтмена расстреляли после того, как тот вмешался в наркобизнес и взял в заложники одного из людей Корнета Шико.

Также известно, что Корнета и Пасечника курирует генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа, а Плотницкого — непосредственно Владислав Сурков, помощник президента России.

Первый серьезный конфликт между Плотницким и Корнетом возник еще в 2015 году, когда шло перераспределение финансовых потоков от продажи угля. Тогда Корнет и перешел на сторону Пасечника и схватили Лямина, «министра угольной промышленности ЛНР».

Только кураторы из России смогли уладить конфликт между Корнетом и Плотницким.

Источник: http://lugradar.net