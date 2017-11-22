Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске

22.11.2017 13:10

Сторонники отправленного в отставку главы "МВД "ЛНР" Игоря Корнета захватили здание прокуратуры в Луганске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский блогер Иван Рахметов.

На ресурсах сепаратистов пишут, что в здание вошли порядка 200 вооруженных людей. Задержаны и выведены под конвоем "начальник управления в военной сфере" Рахно и исполняющий обязанности "генпрокурора" Подобрый.

Напомним, 21 ноября центр Луганска был захвачен людьми в камуфляже без опознавательных знаков. Неизвестные люди в форме перегородили подъезды в некоторым зданиям в центре, блокировав их для гражданских.

Позже стало известно, что улицы были оцеплены по приказу "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, которого накануне "глава ЛНР" Игорь Плотницкий отправил в отставку в связи с открытием уголовного дела.

"Страна" выясняла что происходит между главарями сепаратистов.

Также сообщалось, что в Луганске 21 ноября перестало работать радио и телевидение, пропала мобильная связь.

А в соцсетях опубликовали видео, как в Луганск входит "армия ДНР".

Источник: https://strana.ua