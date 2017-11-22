Последние новости раздела
- Врач рассказал, как будет работать в селе телемедицина19:40
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- Порошенко, Тимошенко и Вакарчук возглавляют рейтинг кандидатов на президентских выборах18:50
- СКАНДАЛ! В Польше обломки разрушенного памятника УПА использовали для ремонта дороги18:35
- У результаті проведених перевірок деякі закарпатці вже втратили пенсію в Угорщині18:16
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны17:30
- Порошенко дал добро на судебную реформу17:01
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы
22.11.2017 14:00
Правда, всего на три дня
Все отделения Ощадбанка, в котором процесс идентификации проходят переселенцы, три дня будут работать по измененному графику. На сайте Донецкого областного управления банка сообщается, что финансовое учреждение будет подключаться к системе «UnitedData» («Объединенные данные». В связи с чем, с 24 ноября будут проходить технические работы.
Банк будет работать следующим образом: 24 ноября (пятница) до 13:00, на выходных, 25 и 26 ноября, Ощадбанк будет закрыт.
В этот период не исключены проблемы с работой онлайн-сервиса «Ощад 24/7». Пользователи этой программы не смогут увидеть остатки по текущим счетам.
Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
Читайте также:
- В Донецкой области орудовала банда работников "Ощадбанка"
- Ограбление Ощадбанка: мелитопольский синдром в Донецке (ФОТО)
- В Раде выбрали председателя Счетной палаты
- Получили награду за грабителя
- Вкладчики Сбербанка получили почти два миллиарда гривен компенсаций
- В Донецке придумали, как облегчить оплату коммунальных счетов
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- Врач рассказал, как будет работать в селе телемедицина19:40
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- Порошенко, Тимошенко и Вакарчук возглавляют рейтинг кандидатов на президентских выборах18:50
- СКАНДАЛ! В Польше обломки разрушенного памятника УПА использовали для ремонта дороги18:35
- У результаті проведених перевірок деякі закарпатці вже втратили пенсію в Угорщині18:16
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- Спецназ готовится к штурму: в Грузии проходит масштабная АТО17:45
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны17:30
- "Хотел быть похоронен сразу в двух местах". Хворостовский оставил необычное завещание17:16
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого