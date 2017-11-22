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ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер

22.11.2017 16:46
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Вооруженные силы Украины провели операцию в районе Светлодарска на линии соприкосновения с "ЛНР". Об этом сегодня, 22 ноября, в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

"Из-за систематических провокаций и обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге из запрещённого Минскими договоренностями тяжёлого вооружения, а это неоднократно зафиксированные обстрелы минометами 82-го и 120-го калибра, ствольной артиллерии 122-го калибра, и ГРАДы — военные разных подразделений 54-й бригады и приданного им 24-го батальона "Айдар" были вынуждены спланировать и провести военную операцию на Светлодарской дуге. В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько посёлков, жители которых встречали нашу пехоту как освободителей, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились", - сказано в сообщении источника.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, Светлодарская дуга
 
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