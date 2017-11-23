Юрий Бойко: Необходимо увеличивать поддержку отечественной угольной отрасли, а не кормить шахтеров других стран

23.11.2017 16:12

Об этом лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Луганскую область, в ходе которой он посетил шахту «Горская», расположенную в городе Горское.

Он отметил, что шахта «Горская» находится в 7 км от линии разграничения, и люди работали здесь даже в период обстрелов. «Даже когда снаряды рвались на территории шахты, люди ходили на работу. Год назад эта шахта оказалась под угрозой закрытия, когда стало ясно, что заканчиваются запасы, а нет подготовленной лавы. Народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА потребовали от правительства выделения целевых средств, для того чтобы была заряжена новая лава. Уже есть предварительное решение, и мы добьемся того, чтобы шахта существовала. Как раз к моменту окончания выемки запасов на старой лаве будет смонтирована новая лава, и люди получат работу», - рассказал парламентарий.

«В городе Горское сейчас живет около 30 тыс. человек, притом, что до военных действий жителей было 15 тыс. Люди переехали из Первомайска, с той стороны, и ждут окончания боевых действий, чтобы вернуться домой» - подчеркнул Юрий Бойко.

Лидер оппозиционеров акцентировал на важности проведения эффективной государственной политики по отношению к угольщикам и отрасли в целом. «У нас сегодня 33 государственные шахты, 22 частные. С января по август добыли 26 млн тонн угля – это падение на 11% по сравнению с прошлым годом. При этом государственные шахты добыли чуть более 4 млн тонн. Государственной политики в отношении угольной отрасли нет. Есть закупки в США, Польше, России, а поддержка отечественной угольной отрасли и наших шахтеров отсутствует. Правительство должно заботиться о шахтерах и угольной отрасли, потому что это основа энергетической безопасности Украины», - отметил политик.

«В своих поправках к проекту Госбюджета-2018 ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК потребовал направить минимум 2,5 млрд грн на поддержку угольной отрасли, чтобы хоть как-то обеспечить будущее шахт», - подчеркнул Сопредседатель парламентской фракции оппозиционеров.