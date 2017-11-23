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Нежданчик! Дочь одного из главарей «ЛНР» учится в Харькове на прокурора

23.11.2017 19:36
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Нежданчик! Дочь одного из главарей «ЛНР» учится в Харькове на прокурора

"Вести" узнали, что дочь главаря "милиции" самопровозглашенной ЛНР Марина Корнет учится на прокурора в Харьковской юракадемии им. Ярослава Мудрого.

Однокурсники девушки рассказали нам, что она любит задаривать ухажеров дорогими презентами. Например, часами за $10 тыс.
Пока главари ЛНР Игорь Плотницкий и Игорь Корнет делят власть в Луганске, обвиняя друг друга в работе на "укропов", старшая дочь одного из бандитов преспокойно учится в Харькове на прокурора.
"Пока ее батя Плотву (Игоря Плотницкого. - Ред.) по подвалам гоняет, его дочь учится у нас в универе. Денег у нее как грязи. Одному из женихов часы за 10 тысяч зеленых подарила. Сначала жила в 7-ой общаге на пятом этаже, в комнате 505. А теперь квартиру в центре Харькова за 20 тысяч снимает", - рассказал "Вестям" студент вуза.
"Вести" нашли странички Марины в соцсетях. В 2013 году она училась в США. Пишет, что частенько бывает в родном Луганске. А в вузе она учится на одни четверки, поэтому получает стипендию. Также студенты интересуются, почему Марину "тянет только на нерусских". Это вопрос она оставила без ответа. На страницах много фото с отдыха, - например, в этом году девушка отдыхала в Турции.
"О политике она вообще ни разу ничего не говорила. Занята только собой и своей внешностью", - говорят однокурсники девушки.



Теги: Донбасс, Харьков, прокурор, дочь, ЛНР
 
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