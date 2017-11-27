Второе звено приносит «Донбассу» очередную победу

27.11.2017 22:31

21 тур Украинской хоккейной лиги

«Галицкие Львы» Новояворовск – «Донбасс» Донецк

Дата проведения: 27.11.2017

Место проведения: Ледовая арена город Новояворовск, Львовская область

Закрывать игровой ноябрь "Донбассу" предстояло в матче с той же командой, что и противостояла дончанам на старте месяца – команда Сергея Витера проводила уже третий матч против "Галицких Львов".



Начало поединка получилось относительно спокойным, пусть Владиславу Вязовову и пришлось несколько раз вступать в игру. Однако счет в матче был открыт только после того, как "Донбасс" получил право разыграть большинство. После этого игра вновь успокоилась, пока дончане вновь прибавили, в несколько передач разрезав оборону "Львов" и выведя на ударную позицию Виталия Ляльку. А когда казалось, что больше голов в первом периоде зрители уже не увидят, команды обменялись шайбами: сначала Ратушный распечатал Богдана Дьяченко, а сразу после этого к двум ассистам добавил гол Виктор Захаров.



Второй период начался для "Галицких Львов" также неудачно, как и первый: уже на пятой минуте Илья Коренчук реализовал буллит, записав на свой счет десятое очко в матчах с новояворовцами. Хозяева площадки, впрочем, смогли вернуться в игру, отличившись дважды в течение полутора минут. На перерыв же команды все-таки ушли с разницей в две шайбы: очередной гол записал на свой счет Виталий Лялька.



В заключительной двадцатиминутке "Донбасс" продолжил вести игру, лишая хозяев площадки возможности сократить разрыв в счете. Впрочем, не отметились заброшенными шайбами и чемпионы - таким образом встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Донбасса".



"Галицкие Львы" - "Донбасс" - 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)



Шайбы: 0:1 Лялька (Захаров, Жовнир - больш.), 03:03, 0:2 Лялька (Захаров, Костиков), 11:09, 1:2 Ратушный (Генералов, Кизло), 18:29, 1:3 Захаров (Лялька), 19:18, 1:4 Коренчук (бул.), 24:19, 2:4 Дворник (Генералов, Кизло), 26:15, 3:4 Сирченко (Брага, Панченко), 27:39, 3:5 Лялька (Захаров, Влад), 32:24.

Галицкие Львы: Вязовов (Александров); Кизло - Дворник - Генералов (А), Ратушный - Толстушко (К); Арустамов - Муртищев - Арабов, Черня - Сысак; Брага - Сирченко - Панченко, Порупа (А) - Середа; Чиканцев, Тонковид.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Савченко - Луговой - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Жовнир - Шпак; Новиков - Коваленко - Мостовой, Влад - Рубан; Ворона - Мазур - Свищев, Григорьев - Фирсов.

Напомним, что после этого Украинская хоккейная лига уйдет на длительный перерыв, а потому следующий поединок дончане проведут 18 декабря, соперником команды Сергея Витера станет харьковское "Динамо".