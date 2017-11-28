Еще три категории больных будут бесплатно получать лекарства

28.11.2017 17:36

Новшества начнут действовать с нового года. В Министерстве охраны здоровья планируют расширить программу «Доступні ліки». Еще три категории больных смогут бесплатно получать медикаменты, сообщает zi.dn.ua.

По рецептам на специальных бланках будут выдавать медпрепараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и для здоровья матери и ребенка во время первого триместра беременности.

Напомним, сейчас эта министерская программа работает гипертоников, диабетиков и людей, страдающих бронхиальной астмой.

«Доступні ліки» заработали в апреле 2017 года. Из государственного бюджета, по данным МОЗ Украины, на раздачу бесплатных лекарств уже потратили более 600 миллионов гривен. В 2018 году на эти расходы планируют заложить- 1 миллиард гривен.