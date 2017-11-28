"РФ развернула у границ Украины две новые армии и создала три дивизии", - у Турчинова призвали ВСУ готовиться к масштабной агрессии на Донбассе

28.11.2017 16:15

Масштабная агрессия со стороны Российской Федерации остается реальной угрозой, учитывая то, что Кремль разворачивает все больше сил вблизи границы с Украиной. Первый заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко подтвердил, что на оккупированных территориях Донбасса остается угроза масштабной агрессии со стороны Российской Федерации, передает "Диалог.UA".

"Западные санкции сделали очень много. Однако денег на модернизацию и разворачивание подразделений возле границ Украины у россиян много. Фактор широкомасштабной операции остается...", - констатировал Литвиненко. По его мнению, попытки гибридной армии России разжечь обстановку на временно оккупированном Донбассе не прекратятся. "Если россияне не смогут добиться успеха путем дестабилизационной кампании, они могут вернуться к масштабной агрессии", - сказал он.

Кроме того, Литвиненко подчеркнул, что российское командование развертывает все больше сил вблизи границы с Украиной. "И здесь следует сказать о двух новых развернутых армиях - 8-й армии и 20-й общевойсковой армии. Здесь следует сказать о трех новых созданных дивизиях - 150-й, 3-й, 144-й, а также дивизии, которая создается в Ханкале на Кавказе", - добавил Литвиненко.