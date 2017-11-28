Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Шаг назад: Волкер резко охарактеризовал последнюю встречу с Сурковым

28.11.2017 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шаг назад: Волкер резко охарактеризовал последнюю встречу с Сурковым

Последняя встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым стала "шагом назад" в обсуждении стабилизации ситуации на Донбассе. б этом рассказал сам американский дипломат, сообщает ONLINE.UA.

Волкер отметил, что в ходе первых двух встреч с Сурковым он чувствовал, что Россия изучает вопрос связывания миротворческой миссии с существующими форматами, — Минском, ОБСЕ, Нормандским, и т.п., и открыта для обсуждения. "Последняя встреча стала действительно шагом назад. Россия вернулась к своей первоначальной концепции использования просто охранных сил", — подчеркнул он.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, ОБСЕ, миротворцы, Минские договоренности, Сурков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх