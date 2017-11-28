Шаг назад: Волкер резко охарактеризовал последнюю встречу с Сурковым

28.11.2017 22:31

Последняя встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым стала "шагом назад" в обсуждении стабилизации ситуации на Донбассе. б этом рассказал сам американский дипломат, сообщает ONLINE.UA.

Волкер отметил, что в ходе первых двух встреч с Сурковым он чувствовал, что Россия изучает вопрос связывания миротворческой миссии с существующими форматами, — Минском, ОБСЕ, Нормандским, и т.п., и открыта для обсуждения. "Последняя встреча стала действительно шагом назад. Россия вернулась к своей первоначальной концепции использования просто охранных сил", — подчеркнул он.