США призвали Украину возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса

28.11.2017 19:49

США призвали Украину возобновить социальные выплаты людям, которые живут на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. "Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты, на которые украинцы имеют право. Это включает и временно перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной территории правительству. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы", - сказала заявила США в Украине Мари Йованович на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Дипломат также отметила, что правительство должно облегчить бюрократические процедуры, которые должны проходить переселенцы для получения социальной помощи.

"Регистрация временно перемещенных лиц, которая требуется от украинцев для того, чтобы получить пенсии, является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина", - добавила посол.

По словам Йованович, правительство должно приложить усилия, чтобы предоставить жилье внутренним переселенцам, и предоставить должное финансирование и политическую поддержку Министерству по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам.

Напомним, по оценке агентства ООН по делам беженцев, более полумиллиона пенсионеров, которые проживают на Донбассе, потеряли возможность получать украинскую пенсию.

В 2016 году Пенсионный фонд перечислил внутренне перемещенным лицам пенсий на 11,5 млрд грн. По состоянию на 1 января 2016 года пенсии выплачивались 956 тысячам переселенцев. Точных данных о численности пенсионеров, находящихся на не подконтрольной территории, в частности о умерших и уехавших в другие страны, нет.