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США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
Миротворческая миссия на Донбассе является лишь частью большой геополитической игры. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал директор Европейского института политической культуры Александр Булавин.
Комментируя новое заявление США, касательно миротворческой миссии на Донбассе, наш собеседник замечает, что инициатива вопроса о введении миротворцев была поднята в первую очередь президентом Порошенко, а не Путиным.
«И только для того, чтобы как-то продвинуть зависший Минский процесс, президент России неожиданно согласился и сказал, что «да, было бы неплохо, я не против». И смысл этого состоял в следующем — что одним из первых требований протокола Минских соглашений состоит в прекращении огня. Чего мы по сей день не даблюдаем, причем обвинения звучат с обеих сторон», - добавляет Булавин.
По мнению политолога, такую же приблизительно позицию занимает и ОБСЕ, и ее штат, который сейчас находится на Донбассе.
«В данной ситуации США поначалу поддержали эту инициативу. Более того, мы все знаем о том, что перед встречей с Сурковым Курт Волкер обратился к Украине с предложением не спешить со своей резолюцией по миротворцам в ООН, что воспринималось, как заявление, мол «мы с Россией договариваемся, а вы пока не мешайте»», - замечает эксперт.
Булавин считает, что из этого можно сделать только один вывод: «Украина не заинтересована в том, чтобы миротворцы встали на границе разграничения. Ведь если до сих пор представители ОБСЕ как-то закрывали глаза и как-то пытались уравновесить взаимные обстрелы, выводы тяжелых вооружений на неразрешенные позиции, то после появления миротворцев, по летящим над головами снарядами сразу будет понятно, откуда ведется обстрел. Поэтому идея Порошенко состояла не в том, чтобы прекратить огонь, а чтобы этих миротворцев использовать для проникновения на не подконтрольные Киеву территории Донбасса».
Политолог уверен, что России было предложено ввести миротворцев на весь Донбасс, вплоть до границы Украины с РФ, о чем Путин не говорил, лишь с целью затянуть процесс. И Естественно, что после этого Кремль несколько раз заявил о неприемлемости такой позиции.
«То, что произошло сейчас, когда США заявили о несогласии с такой миссией, говорит о том, что в Соединенных Штатах идет большущая игра. Мы знаем, что в декабре планируется встреча Волкера и Суркова. И в данной ситуации США пытаются утяжелить свои позиции накануне этих переговоров и для этого на время занимают позицию Украины, потому что «Незалежной» в том виде, в каком предложил российский президент, миротворцы совершенно не нужны», - добавляет Булавин.
По мнению нашего собеседника, по сути дела, сейчас сделан большой шаг назад именно в плане продвижения в направлении Минских соглашений.
«Возникает вопрос: тогда почему Волкер в свое время в момент переговоров в Белграде поддержал позицию Суркова о миротворцах и предложил Киеву временно отказаться от своей позиции по вводу миротворцев на сессии ООН? Напрашивается только один вывод — идет геополитическая игра. Каким-то образом США пытаются сделать более выигрышной свою позицию, создать какой-то резерв проигрыша для переговоров, для того чтобы добиться каких-то более весомых результатов на предстоящей встрече между спецпредставителем США Волкером и помощником президента РФ Сурковым», - резюмировал политолог.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, ООН, ОБСЕ, Порошенко, миротворцы, Минские договоренности, геополитика, Сурков
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