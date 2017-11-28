- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- Правоохранители хотят привлечь к ответственности организатора факельного шествия20:52
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- Россия методично при помощи подкупов и шантажа вынуждала сотрудничать силовиков и чиновников Донбасса с ФСБ.18:48
- Летальное оружие усилит войну. Медведчук сделал новое заявление по Донбассу18:43
- В горсуде Никополя во время заседания бросили гранаты: два человека погибли, девять раненых. ВИДЕО18:21
- Кровавый взрыв в Никопольском суде: в полиции сообщили, что число пострадавших неумолимо растет, двое людей в операционной16:21
- В России задержали "шпиона СБУ", его депортируют в Украину13:59
- В оккупированном Крыму обрушилось здание университета. ВИДЕО12:34
Украинцы пытались пронести наркотики в Россию
В Харьковской области служебная собака обнаружила двух наркокурьеров. Это произошло в пункте пропуска Гоптовка, где два 18-летних парня пытались перенести через российско-украинскую границу четыре с половиной килограмма наркотиков, сообщает segodnya.ua.
Немалые пакеты с марихуаной были замотаны в несколько слоев пленки и закреплены эластичными лентами под верхней одеждой. На допросе парни признались, что доставить запрещенное вещество в Россию согласились за деньги.
Напомним, ранее в Мелитополе при обыске квартиры нашли двухметровое дерево конопли.
А в Белгород-Днестровском районе Одесской области сотрудники полиции обнаружили плантацию марихуаны, хозяева которой запасли 216 кг наркотика на сумму в 16 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Также мы писали о том, как киевлянин организовал нарколабораторию у себя дома – на кухне в квартире правоохранители обнаружили прекурсоры, медицинскую посуду, весы и оборудование, с помощью которого владелец изготавливал наркотики, а также 15 граммов порошкообразного вещества, похожего на амфетамин.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, граница, Харьковская область, марихуана, пункт пропуска
- Оккупанты полностью перекрыли движение через админграницу между Украиной и Крымским полуостровом
- За кордон - только пешком: Россия закрывает границу с Украиной (ВИДЕО)
- Россия стянула к украинской границе 18 тыс. военных и большое количество техники
- Российский ударный вертолет Ка-52 ворвался на территорию Украины. ВИДЕО
- РФ нашла повод, чтобы стянуть войска к украинской границе
- Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- В оккупированном Луганске на зданиях "государственной власти" появились флаги России19:13
- Летальное оружие усилит войну. Медведчук сделал новое заявление по Донбассу18:43
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения18:01
- Медведчук считает ошибкой Киева отказ от прямого диалога с республиками Донбасса17:41
- На Донбассе ракета боевиков попала в грузовик ВСУ. ВИДЕО17:22
- В оккупированном Луганске "гуляют" фальшивые рубли16:41
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- Жесткие меры: в США раскрыли главную угрозу для Кремля от новых санкций22:10
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Правоохранители хотят привлечь к ответственности организатора факельного шествия20:52
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- В оккупированном Луганске на зданиях "государственной власти" появились флаги России19:13
- Россия методично при помощи подкупов и шантажа вынуждала сотрудничать силовиков и чиновников Донбасса с ФСБ.18:48
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Как вылечить пяточную шпору15:19
- Спасаемся от зубной боли14:56
- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
- Переселенцы из Донбасса считают, что украинскую власть надо постоянно контролировать12:39
- К Новому году украинцев ожидает сюрприз от гривни07:47
- Пять причин не спать без одежды22:35
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы 18:48
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Еще три категории больных будут бесплатно получать лекарства
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова