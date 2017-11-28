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Украинцы пытались пронести наркотики в Россию

28.11.2017 18:36
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Украинцы пытались пронести наркотики в Россию

В Харьковской области служебная собака обнаружила двух наркокурьеров. Это произошло в пункте пропуска Гоптовка, где два 18-летних парня пытались перенести через российско-украинскую границу четыре с половиной килограмма наркотиков, сообщает segodnya.ua.

Немалые пакеты с марихуаной были замотаны в несколько слоев пленки и закреплены эластичными лентами под верхней одеждой. На допросе парни признались, что доставить запрещенное вещество в Россию согласились за деньги.

Напомним, ранее в Мелитополе при обыске квартиры нашли двухметровое дерево конопли.

А в Белгород-Днестровском районе Одесской области сотрудники полиции обнаружили плантацию марихуаны, хозяева которой запасли 216 кг наркотика на сумму в 16 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Также мы писали о том, как киевлянин организовал нарколабораторию у себя дома – на кухне в квартире правоохранители обнаружили прекурсоры, медицинскую посуду, весы и оборудование, с помощью которого владелец изготавливал наркотики, а также 15 граммов порошкообразного вещества, похожего на амфетамин.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, граница, Харьковская область, марихуана, пункт пропуска
 
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