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Архив - Украина

Волкер озвучил "сложные шаги" по возврату Донбасса

28.11.2017 14:05
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Волкер озвучил "сложные шаги" по возврату Донбасса

В США призывают Украину быть готовой к непростым решениям. Украина должна быть готова предоставить особый статус Донбассу и амнистировать сепаратистов. Об этом на конференции по безопасности заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передают Українські Новини.

По мнению Волкера, Украина обязана пойти на сложные шаги для возвращения Донбасса, а именно предоставить этим территориям особый статус и объявить частичную амнистию сепаратистов.

"Надо быть готовой Украине это сделать", - подчеркнул представитель США.

При этом Волкер отметил, что Россия должна обеспечить безопасность на востоке Украины.

"Президент Путин еще сам не принял решение, что здесь (на Донбассе) делать", - отметил он.

Спецпредставитель также призвал украинские власти показать свою заботу о гражданах, находящихся на оккупированных территориях.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, Минские договоренности
 
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