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Что будет с сериалом "Сваты"? В Минкульте озвучили важное решение
Украинское Министерство культуры приняло решение о внесении Федора Добронравова, российского актера известного сериала «Сваты», снятого студией «Квартал 95», в так называемый «черный список» - список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Как передает replyua.net, обновленная информация размещена на официальном портале ведомства. Отметим, что основой для обновления списка являются обращения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
После этого список этих лиц на рассмотрение Минкульта представляет Служба безопасности Украины с целью исполнения требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины». Данное решение, принятое в Минкульте, является основанием для того, чтобы полностью запретить показ телесериала «Сваты» на украинской территории.
В связи с упомянутыми событиями в медиапространстве Украины разгорелся настоящий скандал, украинские граждане высказывали свое мнение в этом вопросе.
Теги: Донбасс, актер, Сваты, сериал
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