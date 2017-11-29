Что будет с сериалом "Сваты"? В Минкульте озвучили важное решение

29.11.2017 10:05

Украинское Министерство культуры приняло решение о внесении Федора Добронравова, российского актера известного сериала «Сваты», снятого студией «Квартал 95», в так называемый «черный список» - список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Как передает replyua.net, обновленная информация размещена на официальном портале ведомства. Отметим, что основой для обновления списка являются обращения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



После этого список этих лиц на рассмотрение Минкульта представляет Служба безопасности Украины с целью исполнения требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины». Данное решение, принятое в Минкульте, является основанием для того, чтобы полностью запретить показ телесериала «Сваты» на украинской территории.



В связи с упомянутыми событиями в медиапространстве Украины разгорелся настоящий скандал, украинские граждане высказывали свое мнение в этом вопросе.