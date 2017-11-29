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Люди Плотницкого на камеру признали, как бомбили мирных жителей на Донбассе
Бывшие наемники батальона "Заря", которые воевали в составе террористов "ЛНР" под руководством беглого экс-главаря псевдореспублики, признались, что в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году преднамеренно обстреливали мирное население.
Об этом свидетельствует признание одного из террористов, которого новое руководство "ЛНР" задержало под видом украинского диверсанта, пишет на своей странице в Facebook блогер и журналист Денис Казанский.
"Прошло три года, и теперь сами "ЛНРовцы" не скрывают, что Луганск летом 2014 года действительно обстреливали боевики из батальона "Заря". Как только Плотницкого слили, вскрылась и страшная правда. Теперь называют уже имена и позывные тех людей, которые устраивали эти обстрелы. Видеозапись с признанием одного из боевиков выложена на канале "МГБ ЛНР", - пишет журналист.
Казанский отмечает, что теперь Плотницкого и его людей называют "украинскими диверсантами", "но это полная чушь, которую не стоит воспринимать всерьез".
"Иначе получается, что Россия сама своими руками поставила во главе "ЛНР" украинского агента и три года его там держала. И убежал "украинский агент" в конце почему-то не в Украину, а в Россию, с которой Украина воюет. Кстати, интересно, а Козицын, который обстреливал мирных жителей в поселке Белое и сам снимал это на видео, тоже "украинский агент"? Что-то не слышал ничего по этому поводу", - пишет журналист.
Казанский указывает, что теперь кровавые тайны 2014 года предсказуемо всплыли на поверхность.
"И отменить эти признания будет уже невозможно. Члены "ЛНР" сами признались в своих военных преступлениях и сами предали их огласке. Пересмотрите страшные видео лета 2014 года. Особенно те, кто говорил тогда, что "ополченцы не могут обстреливать сами себя", - добавил Казанский.
Также журналист разместил видеоблог на эту тему, в котором есть признания "сослуживцев" Плотницкого.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ЛНР, обстрелы, Плотницкий
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