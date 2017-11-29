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Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить

29.11.2017 07:20
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Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить

Возведение Российской Федерацией через Керченский пролив моста нужно остановить в срочном порядке, о чем во вторник в ходе Международной конференции по морской безопасности в Киеве заявил руководитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В частности, чиновник сказал: «противозаконное строительство моста через Керченский пролив необходимо незамедлительно остановить, и это возможно исключительно в том случае, если международные партнеры Украины окажут определенное давление и будут введены дополнительные санкции против РФ как страны, а также в отношении предприятий и даже физических лиц, которые имеют отношение к незаконному возведению объекта».

Чиновник напомнил, что Российская Федерация 24 мая заявила об ограничении параметров для прохождения морских судов, которые держат путь из Азовского в Черное море и наоборот под аркой моста через Керченский пролив. Он дополнил, что такие ограничения невероятно чреваты последствиями для Украины и США. «Это приведет к потерям экспорта только в США 1 миллиона тонн украинского металла каждый год!». Также глава Министерства инфраструктуры Украины отметил, что 27 ноября он поднимал этот же вопрос в Генеральной ассамблеи Международной морской организации. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
 
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