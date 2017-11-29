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Скандал года: все личные данные клиентов ПриватБанка “слили” в Москву
Куприй потребовал разъяснить ситуацию вокруг личных данных клиентов ПриватБанка.
Народный депутат Виталий Куприй обратился к и.о. главы Нацбанка Якову Смолию и и.о. главы ПриватБанка Галине Пахачук с требованием разъяснить ситуацию вокруг личных данных частных клиентов ПриватБанка, которые были переданы на сервера, зарегистрированные в Москве, по ул. Троицкая, 13.
Об этом Куприй написал на своей странице в соцсети Facebook.
В своем обращении депутат указывает, что данные клиентов банка были переданы стране-агрессору сотрудниками детективной компании Kroll, нанятой Нацбанком для поиска информации об инсайдерских кредитах бывших акционеров банка.
“В этом ракурсе вызывает массу вопросов, прежде всего, законность привлечения Нацбанком указанной иностранной компании к инспекционной проверке (аудиту) ПАО КБ “ПриватБанк”, объем полномочий, предоставленных работникам Kroll для участия в такой проверке, а также адекватность оплаты их услуг за государственные средства”, – написал нардеп.
Ранее в СМИ были опубликованы скрин-шоты сентябрьской переписки между сотрудниками департамента IT-безопасности ПриватБанка.
В документах обсуждалась утечка данных всех клиентов системы Приват24 на неустановленные сервера в РФ.
Пресс-служба ПриватБанка в ответ на соответствующую информацию заявила, что действия по передаче данных на внешние сервера были санкционированы и касались аудита операций связанных лиц в ПриватБанке, который проводит компания Kroll.
Экс-корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова пояснила возможные причины перетока данных о клиентах ПриватБанка на сервера в Россию тем, что аудит осуществляют сотрудники московского офиса компании Kroll.
Ранее Finbalance писал о следствии, которое Генпрокуратура ведет по делу об утечке информации из ПриватБанка, “которую осуществили уполномоченные лица или сотрудники банка”.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Москва, скандал, ПриватБанк, клиент
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