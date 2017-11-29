Украину ждет рекордная зима: синоптики рассказали, чего ждать

29.11.2017 17:30

Зима-2017-2018 может побить все рекорды температурных режимов.

Такое мнение выразила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Апостроф".

Суровыми три зимних месяца не будут, а температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы.

"Тенденция существенного повышения температуры за месяц, за зиму и, в конечном итоге, за сезон, отмечается с середины 70-х годов прошлого века. Это глобальные тенденции, которые касаются, естественно, и Украины. Наибольшие изменения наблюдаются именно зимой и летом. При этом для зимы еще характерен существенный рост именно минимальной температуры. Самое теплое у нас последнее десятилетие, в частности последние три года: 2015-й, 2016-й и, возможно, 2017-й станут самыми теплыми годами за весь период наблюдений", - добавила Балабух.

По ее словам, теперь зимы будут гораздо теплее, чем 20-40 лет назад.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что морозы придут в Украину уже в декабре, а Новый год можем встретить с легкими морозами и снегом.

"В первых числах декабря украинцев уже ждут легкие морозы: ночные 3-4 градуса ниже нуля, днем около нуля. Так будет продолжаться до 4 декабря. С 4 по 7 декабря ожидается оттепель – 2-3 градуса тепла. С 10 по 22 декабря опять будут морозы, но нас ждут "качели". Так, с 10 по 15 декабря ожидается 3-5 градусов ниже нуля, а к 16-17 декабря придут морозы посильнее: минус 11-16 градусов. С 23 по 26 декабря опять ожидается оттепель, но с 28 числа вернутся морозы, хоть и не очень сильные – минус 3-6 градусов", - рассказал он.

Источник: https://from-ua.com