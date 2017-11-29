- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Прощай, Ланос! В Украине останавливают производство популярной модели18:48
- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- Новогодняя афера: в Карпатах сдают несуществующие домики на праздники18:00
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- Почему не совпадают показания счетчика контролера РЭС и потребителя17:20
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ16:15
Украину ждет рекордная зима: синоптики рассказали, чего ждать
Зима-2017-2018 может побить все рекорды температурных режимов.
Такое мнение выразила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Апостроф".
Суровыми три зимних месяца не будут, а температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы.
"Тенденция существенного повышения температуры за месяц, за зиму и, в конечном итоге, за сезон, отмечается с середины 70-х годов прошлого века. Это глобальные тенденции, которые касаются, естественно, и Украины. Наибольшие изменения наблюдаются именно зимой и летом. При этом для зимы еще характерен существенный рост именно минимальной температуры. Самое теплое у нас последнее десятилетие, в частности последние три года: 2015-й, 2016-й и, возможно, 2017-й станут самыми теплыми годами за весь период наблюдений", - добавила Балабух.
По ее словам, теперь зимы будут гораздо теплее, чем 20-40 лет назад.
В то же время народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что морозы придут в Украину уже в декабре, а Новый год можем встретить с легкими морозами и снегом.
"В первых числах декабря украинцев уже ждут легкие морозы: ночные 3-4 градуса ниже нуля, днем около нуля. Так будет продолжаться до 4 декабря. С 4 по 7 декабря ожидается оттепель – 2-3 градуса тепла. С 10 по 22 декабря опять будут морозы, но нас ждут "качели". Так, с 10 по 15 декабря ожидается 3-5 градусов ниже нуля, а к 16-17 декабря придут морозы посильнее: минус 11-16 градусов. С 23 по 26 декабря опять ожидается оттепель, но с 28 числа вернутся морозы, хоть и не очень сильные – минус 3-6 градусов", - рассказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
- Погода в Украине 7 марта: на западе Украины ожидается небольшой дождь, в остальных регионах - без осадков
- Евро-2012. Украина - Франция. Поражение после грозы
- Принуждение к любви
- Погода в Украине 8 апреля: тепло, солнечно
- В Донбассе избирательные участки готовы. Власти ждут всплеска патриотизма
- Прогноз погоды на 3 марта: в Украине будет облачно, возможен дождь
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук14:03
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Прощай, Ланос! В Украине останавливают производство популярной модели18:48
- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Новогодняя афера: в Карпатах сдают несуществующие домики на праздники18:00
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- Почему не совпадают показания счетчика контролера РЭС и потребителя17:20
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Как вылечить пяточную шпору15:19
- Спасаемся от зубной боли14:56
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Еще три категории больных будут бесплатно получать лекарства
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить