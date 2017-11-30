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Лишить депутатства и изолировать: Савченко опозорила Украину на весь мир - в Сети разгорается скандал

30.11.2017 10:41
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Лишить депутатства и изолировать: Савченко опозорила Украину на весь мир - в Сети разгорается скандал

Народный депутат Надежда Савченко в очередной раз отличилась антиукраинским заявлением: парламентарий публично обвинила Киев в развязывании войны на Донбассе и назвала президент Петра Порошенко "злом". Громкое заявление было сделано в Познанском университете в Польше, куда Савченко пригласили с лекцией, пишет “Диалог.UA”.

Слова бывшей участницы АТО возмутили граждан Украины. В комментариях к сообщению об очередном скандале с участием одиозной Савченко многие высказались за лишение парламентария депутатского мандата и гражданства. “На фига добивались ее освобождения?

Для Украины больше пользы было от ее заточения в российской тюрьме...”; “Выпровадить с**у до Кремля, нехай там сидит”; “Немедленно лишить депутатства и изолировать от общества. Позорище”; “Она не имеет права носить звание героя Украины!” - пишут пользователи.

Савченко подозревают в работе на Кремль и раскаиваются, что обманулись в момент ее вызволения из российского СИЗО.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, депутат, Польша, СИЗО, Порошенко
 
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