В Тольятти задержан украинский шпион — СМИ РФ

30.11.2017 12:29

В России заявили о задержании украинца Сергея Сотникова, который якобы был шпионом СБУ и собирал данные о о судоремонтном заводе, на котором он работал. Об этом сообщает 112 со ссылкой на "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области РФ.

По данным издания, на допросе Сотников "признался", что до июня работал сборщиком судов на Херсонском заводе.

"Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж", - говорится в сообщении.

По версии издания, перед поездкой в РФ Даниил поручил Сотникову собрать информацию о тольяттинском заводе.

Издание также приводит слова Сотникова на допросе, видео которого есть в издания.

"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", - заявил Сотников.

В издании заявили, что Сотников не успел передать собранные сведения украинским спецслужбам и его не будут судить по статье "Шпионаж", а депортируют.