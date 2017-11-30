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В Тольятти задержан украинский шпион — СМИ РФ
В России заявили о задержании украинца Сергея Сотникова, который якобы был шпионом СБУ и собирал данные о о судоремонтном заводе, на котором он работал. Об этом сообщает 112 со ссылкой на "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области РФ.
По данным издания, на допросе Сотников "признался", что до июня работал сборщиком судов на Херсонском заводе.
"Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж", - говорится в сообщении.
По версии издания, перед поездкой в РФ Даниил поручил Сотникову собрать информацию о тольяттинском заводе.
Издание также приводит слова Сотникова на допросе, видео которого есть в издания.
"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", - заявил Сотников.
В издании заявили, что Сотников не успел передать собранные сведения украинским спецслужбам и его не будут судить по статье "Шпионаж", а депортируют.
Теги: Россия, Донбасс, Тольятти, шпионаж
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