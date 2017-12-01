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Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі
З’явилися скандальні подробиці візиту Петра Порошенка на саміт у Брюсселі
Як стало відомо, в ході заходу, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно уникав зустрічі з президентом України.
Також з’явилися подробиці блокування зближення України з ЄС і НАТО, яке було викликано зайвою політизацією питання захисту прав нацменшин в Україні.
«Це викликано, перш за все, політичною кампанією в Угорщині, яка пов’язана з парламентськими виборами в цій країні в 2018 році. Чесно, мені було смішно спостерігати, як прем’єр-міністр Угорщини Орбан в Брюсселі постійно уникав зустрічі з нашим президентом. Як тільки глава держави десь з’являвся, Орбан відразу ж кудись тікав”, – пояснив заступник голови АП України Костянтин Єлісєєв.
Разом з тим, він розраховує на те, що дипломатичний скандал через мовний закон скоро закінчиться та буде знайдена спільна мова між країнами.
«Тим більше, що найближчим часом очікуються висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту, в тому числі за статтею 7. І як ми вже неодноразово заявляли, ми готові уважно розглянути ті рекомендації, які будуть в цих висновках», – додав він.
Як вже повідомляла Politeka, угорська влада пояснили свою критику закону про освіту в Україні.
Також, стало відомо про підлість, яку задумала Угорщина щодо України.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, саммит, Брюссель, Порошенко
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